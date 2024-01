Cafu pede que Campeonato Brasileiro seja batizado em homenagem ao Zagallo

Cafu, no entanto, afirmou que todas as homenagens que forem feitas ao Velho Lobo serão poucas edit

247 - O ex-lateral Cafu, campeão da Copa do Mundo de 1994 ao lado de Zagallo, foi mais um tetracampeão presente no velório do Velho Lobo. No local, ele pediu para que o Campeonato Brasileiro seja batizado em homenagem ao ícone, assim como aconteceu com Pelé na competição deste ano, que foi chamada de "Brasileirão Rei".

“Primeiro, é fazer um campeonato com o nome do Zagallo. Eu acho que tinha que ter, como tivemos o campeonato ‘Rei’, talvez o ‘Campeonato 13’. Uma pessoa que brilhou, que fez tanto quanto os outros jogadores fizeram. Eu acho que isso (batizar o campeonato) é uma maneira de você eternizar aquilo que o Zagallo fez para a seleção brasileira, eternizar a seleção brasileira mundialmente”, disse ele ao jornal O Globo.

Zagallo, tetracampeão mundial, faleceu nesta sexta-feira (5), aos 92 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais do ícone do futebol brasileiro. Zagallo, titular nas Copas de 1958 e 1962, técnico na conquista de 1970 e coordenador em 1994, ergueu quatro troféus de Copas do Mundo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manifestou pesar e decretou luto de sete dias. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, expressou condolências à família e aos fãs, prometendo reverenciar o legado do ídolo.

