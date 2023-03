Câmara de Natal aprova resolução que garante ponto facultativo em jogos da seleção feminina na Copa do Mundo de Futebol

Câmara de Natal aprova ponto facultativo para servidores nos dias de jogos da Seleção Feminina de Futebol do Brasil na Copa do Mundo. edit

247 - Nesta quarta-feira (1), a Câmara Municipal de Natal aprovou um projeto de resolução que garante aos servidores da casa ponto facultativo nos horários dos jogos da Seleção Feminina de Futebol do Brasil na Copa do Mundo. A matéria foi proposta pela ex-vereadora Divaneide Basílio (PT) e subscrita pela vereadora Brisa Bracchi (PT) e o vereador Daniel Valença (PT).

A iniciativa visa promover a equidade de gênero no esporte e reduzir as desigualdades enfrentadas pelas mulheres no campo do esporte. Segundo o texto, o número de horas do expediente será reduzido de acordo com os horários divulgados oficialmente pela FIFA dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino.

A Copa do Mundo Feminina de Futebol será realizada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto de 2023, com sede dividida entre Austrália e Nova Zelândia. A resolução aprovada pela Câmara de Natal se inspira no modelo adotado nas partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo Masculina, garantindo assim o mesmo direito para os jogos da seleção feminina.

