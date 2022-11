Campeã olímpica, Maurren Maggi participa de atos antidemocráticos pró-Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A ex-atleta olímpica, campeã em salto em distância Maurren Maggi, cotada para assumir uma possível Secretaria de Esporte no governo de Tarcísio Freitas (Republicanos), eleito governador de São Paulo, tem ido aos atos bolsonaristas antidemocráticos. Maggi tentou se candidatar a deputada federal, mas pedido foi indeferido pelo TSE. As informações são do jornal O Globo.

Maggi publicou em sua conta no Instagram um vídeo de sua participação no ato com a legenda "até o fim". A ex-atleta aparece enrolada em uma bandeira do Brasil.

A ex-atleta, inclusive, publicou um texto falando sobre "luto" e "vergonha" após a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outra sugestão da ex-atleta para fortalecer os movimentos bolsonaristas que não aceitaram a derrota nas urnas foi a de seguir a conta oficial do Exército nas redes sociais.

