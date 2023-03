Campeão de Copa do Mundo, meia Özil se aposenta do futebol aos 34 anos

Confira o relato e os títulos do ex-jogador do Real Madrid (Espanha) e do Arsenal (Inglaterra) edit

247 - O meia Mesut Özil, 34 anos, anunciou nesta quarta-feira (22) sua aposentadoria do futebol. Ex-jogador do Real Madrid (Espanha), do Arsenal (Inglaterra) e campeão mundial com a Alemanha em 2014, o jogador citou problemas físicos recentes.

"Após duras considerações, estou anunciando minha aposentadoria imediata do futebol. Foi um privilégio ser jogador profissional por quase 17 anos, e me sinto incrivelmente grato pela oportunidade. Mas nas recentes semanas e meses, sofrendo com algumas lesões, se tornou mais e mais e claro que é hora de deixar a grande cena do futebol", disse.

Confira os títulos do jogador:

1 Copa do Mundo (Alemanha - 2014) 1 Campeonato Espanhol (Real Madrid - 2011/12) 1 Copa do Rei (Real Madrid - 2010/11) 4 Copas da Inglaterra (Arsenal - 2013/14, 2014/15, 2016/17 e 2019/20) 1 Copa da Alemanha (2008/09) 1 Supercopa da Espanha (Real Madrid - 2012) 1 Supercopa da Inglaterra (Arsenal - 2015) 1 Supercopa da Alemanha (2009 - Werder Bremen)

