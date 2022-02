Campeão do MotoAmerica, Jason Aguilar morre após acidente

Apoie o 247

ICL

247 - O americano Jason Aguilar, que estava programado para competir na edição 2022 da AMA Superbike — principal categoria de motociclismo dos Estados Unidos —, morreu nesta segunda-feira (07) após sofrer um acidente em treino de mountain bike no sábado e não resistir aos ferimentos. A morte foi anunciada pelo pai do piloto, Bob Aguilar, em suas redes sociais. A reportagem é do portal Grande Prêmio.

Após sofrer o acidente — que ainda não teve maiores detalhes revelados — no último sábado, Jason foi levado à emergência às pressas por amigos que o acompanhavam nos treinos. Já no hospital, Aguilar passou por cirurgia, que obteve sucesso em livrá-lo da hemorragia cerebral. No entanto, o piloto ficou sem oxigênio no cérebro por muito tempo, o que resultou em danos irreversíveis.

Assim, a família optou pela retirada dos órgãos de Jason para a doação e desligou os aparelhos do piloto aos 25 anos de idade. Como destaque em sua carreira no motociclismo, Aguilar foi campeão em 2017 da Superstock 600, categoria de apoio ao Mundial de Superbike que corre com motocicletas de 600 cc.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE