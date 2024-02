Campeão mundial com o Flamengo, Marinho é agredido e vai passar por cirurgia

Apoie o 247

247 - Campeão mundial pelo Flamengo em 1981, o ex-zagueiro Marinho foi internado e vai passar por uma cirurgia no maxilar após ser agredido em Londrina (PR), onde mora. O procedimento vai acontecer em um hospital universitário da cidade nesta terça-feira (27), dia em que completará 69 anos. De acordo com Mario Caetano Neto, filho de Marinho, o ex-jogador entrou em uma casa por engano e foi agredido pelas pessoas no local. Neto afirmou que o pai sofreu dois AVCs (acidente vascular cerebral) há pouco mais de um ano, o que deixou sequelas, como esquecimento. As informações publicadas nesta segunda-feira (26) no Globo Esporte.

"Há um ano e dois meses ele teve dois AVCs e teve duas cirurgias em um prazo de dois meses. São lesões sérias que ele acabou tendo, criaram sequelas, e ele ainda convive com elas. São variadas: esquecimento, troca de nome, não saber o nome dos filhos, não lembrar das netas. Às vezes ele me chama de um cunhado ou do irmão dele. Mas vem evoluindo bem, reconhece vários amigos, nos reconhece, tem uma vida social relativamente boa, presente com a gente, bem parecido com o que era antes", disse o filho do ex-jogador.

"Tenho quase certeza de que ele acabou se confundindo [de casa]. Meu pai seria incapaz de entrar em uma residência ou fazer alguma situação. Ele sempre foi do bem. Provavelmente nesse dia se enganou achando que era a casa dele. As pessoas acabaram por agredi-lo e ele lesionou o maxilar, teve fissuras", continuou.

O Hospital Universitário de Londrina informou que a saúde de Marinho é estável, respirando naturalmente.

