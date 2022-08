Campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo é assassinado por policial em SP

Em festa no Clube Sírio, Leandro Lo se desentendeu com um PM, que sacou uma arma e atirou na cabeça do atleta. O policial está foragido edit

247 - Multicampeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo foi assassinado com um tiro na cabeça durante uma festa no Clube Sírio, em São Paulo, na madrugada deste sábado, 6, para domingo, 7.

Lo foi levado ao Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, mas não resistiu.

O autor do disparo foi o policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, segundo boletim de ocorrência, informou o portal Combate .

"Preliminarmente, trata-se de ocorrência envolvendo o multicampeão mundial de jiu-jítsu Leandro Ló Pereira do Nascimento e o policial Militar Henrique Otávio Oliveira Velozo. Conforme relatam as testemunhas, o policial Henrique, após breve discussão, se dirigiu à mesa da vítima Leandro, pegando uma garrafa da mesa, em ato contínuo a vítima se levantou, tirou a garrafa da mão do autor e, em golpe de luta, o derrubou e imobilizou. Neste momento, colegas da vítima separaram ambos e pediram ‘para deixar isso quieto’. O autor, após se levantar, deu a volta na mesa e, de fronte a vítima, sacou sua arma e desferiu disparo, o qual atingiu a região frontal da cabeça da vítima (testa, lado esquerdo). Vítima encontra-se em estado gravíssimo no Hospital Municial Dr. Arthur Ribeiro de Saboya", diz boletim ainda antes da confirmação da morte cerebral do atleta.

O PM foi identificado, mas está foragido.

Leandro Lo, de 33 anos, conquistou oito Mundiais de jiu-jítsu, cinco Copas do Mundo, oito Pan-Americanos, entre outros títulos.

