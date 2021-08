Canadá vence Suécia no futebol feminino e conquista seu 1º título nas Olimpíadas

Partida foi decidida nos pênaltis. Após uma sucessão de defesas das duas goleiras e cobranças nas traves, as canadenses ficaram com o topo do pódio edit

247 - O Canadá conquistou a tão sonhada medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. O resultado, além de inédito para o país, fecha com chave de ouro o ciclo de Christine Sinclair com a camisa canadense. Ela, que é a jogadora com mais gols internacionais na história - entre homens e mulheres -, entrou em campo aos 38 anos para a sua primeira final de um grande torneio internacional. Com cinco Copas do Mundo e quatro Olimpíadas na bagagem, Sinclair liderou o Canadá em dois bronzes consecutivos antes de garantir o ouro. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

A partida terminou em 1 a 1, com gols marcados por Blackstenius (Suécia) e Fleming (Canadá) no tempo regular. A prorrogação seguiu o mesmo placar, enviando a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, após uma sucessão de defesas das duas goleiras e cobranças nas traves, as canadenses ficaram com o topo do pódio.





