Capitão da seleção brasileira, Casemiro revela desconforto dos jogadores com Copa América no Brasil

247 – O jogador Casemiro, capitão da seleção brasileira, deixou claro o desconforto dos jogadores com a realização da Copa América no Brasil, país que é o epicentro da covid-19 no mundo. "Nosso posicionamento todo mundo sabe, mais claro impossível, Tite deixou claro nosso posicionamento e o que nós pensamos da Copa América. Existe respeito e uma hierarquia que temos que respeitar, e claro que queremos dar nossa posição", disse ele. em entrevista ao repórter Eric Faria, da TV Globo, após a vitória contra o Equador por 2 a 0.

"Queremos falar. Não queremos desviar o foco, porque isso (Eliminatórias) para nós é a Copa do Mundo. Mas queremos falar, expressar a nossa opinião, se é certo ou não, cada um vai determinar, mas queremos expressar nossa opinião, sim", continuou. "Nós iremos falar, o Tite explicou a situação, eu como capitão, como líder dos jogadores, rolou isso mesmo, nós nos posicionamos. Queremos falar, no momento oportuno vamos falar. Não sou eu, não são os jogadores da Europa, como rolou. Quando fala alguém, falam todos os jogadores, com o Tite, com a comissão técnica. Tem quer ser unânime, todos juntos", finalizou.

Confira:

Os sentimentos dos jogadores são os mesmos do povo. Os bolsonaristas não entendem o simbolismo de trazer uma competição festiva em um momento tão trágico. Algo que escâncara a ausência de empatia desse governo. pic.twitter.com/Nlf8N6xkLp — Renata de Souza (@RenataV32913408) June 5, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.