Capitão e técnico alemão vencedor da Copa do Mundo, Beckenbauer morre aos 78 anos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - Franz Beckenbauer, um dos maiores jogadores do futebol alemão, que foi capitão da seleção na conquista da Copa do Mundo em 1974 e depois venceu o torneio novamente como técnico em 1990, morreu aos 78 anos, informou a agência de notícias alemã DPA nesta segunda-feira.

Beckenbauer foi uma presença elegante e dominante em campo pela Alemanha Ocidental e pelo Bayern de Munique, com quem conquistou três Copas Europeias consecutivas, e tinha o apelido de "Der Kaiser", ou "O Imperador".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: