Casagrande chora ao vivo e homenageia Sócrates nas redes: “grande companheiro de luta”

Revista Fórum - Ídolo do Corinthians e um dos precursores da discussão política no mundo do futebol, Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, chamado carinhosamente apenas de Doutor Sócrates ou Magrão, faria 67 anos nesta sexta-feira (19) e recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais. O futebolista faleceu em 2011.

Amigo dentro e fora dos gramados, o ex-jogador Walter Casagrande Júnior, o Casão, não poupou palavras ao lembrar do aniversário de Sócrates e se emocionou. Os dois, ao lado de atletas como Wladimir, Zenon, Biro Biro, Zé Maria e outros, fundaram a Democracia Corinthiana, maior movimento ideológico da história do futebol brasileiro que pregava a autonomia dos jogadores nas decisões do clube e que lutava contra a ditadura e pela redemocratização do Brasil.

Leia mais na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.