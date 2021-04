Casagrande diz que testou negativo para Covid e está seguindo todas as recomendações da OMS (vídeo)

Em vídeo divulgado neste domingo, 4, o comentarista Walter Casagrande Jr agradeceu as manifestações de apoio após a divulgação de que ele havia testado positivo, e disse que vem seguindo todos os protocolos estabelecidos pela em relação à Covid edit

247 - O comentarista esportivo Walter Casagrande Júnior afirmou que testou negativo para a Covid-19. A notícia de que Casão havia sido contaminado pelo novo coronavírus foi divulgada pelo jornalista Gabriel Vaquer, do UOL, no dia 31 de março.

O ex-jogador fez um exame PCR que deu negativo. Em vídeo divulgado neste domingo, 4, nas redes sociais, Casagrande agradeceu as manifestações de apoio e disse que vem seguindo todos os protocolos estabelecidos pela em relação à Covid.

"Eu quero dizer que segui todas as recomendações dos meus médicos, que seguem a recomendação da OMS [Organização Mundial de Saúde]. Fiz todos os exames no hospital, inclusive uma tomografia do tórax e não deu alteração alguma. Mas isso não significa que eu devo relaxar", afirmou.

Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, Casagrande, que tem sido um dos maiores críticos da continuidade do futebol por causa da pandemia do covid-19, fazia testes PCR próprios a cada 10 dias no Hospital Albert Einstein. Três deles realizados deram negativo, mas o quarto, porém, apresentou resultado positivo.

Uma boa notícia trazida pelo amigo Casagrande! pic.twitter.com/3PIrEm686H — Ultrajano (@ultrajano) April 4, 2021

