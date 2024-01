Caso Cuca: Judiciário suíço descobre que vítima de estupro morreu em 2002, aos 28 anos

Tribunal descobriu que Sandra morreu após tentar localizá-la para notificá-la sobre a revisão do processo. A condenação do técnico foi anulada nesta quarta-feira edit

247 - A Justiça da Suíça descobriu que Sandra Pfäffli, a vítima de estupro no caso de 1987 envolvendo jogadores do Grêmio e que ficou famoso pela acusação de participação do técnico Cuca, não está mais viva desde 2002, informa o jornal Estadão. As causas da morte não foram especificadas.

À época de sua morte, Sandra tinha 28 anos. Ela foi vítima de estupro aos 13 anos e, nesta quarta-feira (3), a Justiça da Suíça anulou a condenação de Cuca no caso. A anulação ocorreu porque a defesa do treinador pediu um novo julgamento, alegando que Cuca foi condenado à revelia (sem representação legal), mas o Ministério Público destacou que um novo julgamento não seria possível pois o crime prescreveu. Desta forma, o caso foi encerrado.

O Tribunal Regional de Berna-Mitteland apenas descobriu que Sandra morreu após tentar localizá-la para notificá-la sobre a revisão do processo. Um dos herdeiros da vítima não quis dar sequência ao processo.

