Caso Cuca: vítima sofre até hoje de depressão e já pensou em suicídio

247 - O advogado Willi Egloff, que representou a vítima de estupro na Suíça em episódioenvolvendo o técnico Cuca, em 1987, disse que a declaração de Cuca é falsa e que “A garota o reconheceu como um dos estupradores. Ele foi condenado por relações sexuais com uma menor”, disse o advogado.

O jornalista Marcondes Brito, em sua coluna no portal Metrópoles, dá detalhes a respeito do caso: “No domingo (23), também publicamos trechos de reportagem do jornal Der Bund, confirmando que o sêmen de Cuca foi encontrado na garota, que na época tinha apenas 13 anos”.

“Sabe-se ainda que – de acordo com depoimentos das testemunhas – houve uma reconstituição do crime e que, desde o ocorrido (36 anos atrás), a vítima dos jogadores do Grêmio (Cuca entre eles) sofre com transtornos mentais graves, além de já ter tentado suicídio”, informa.

