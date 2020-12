Caso Robson: “Não vejo a hora de voltar para o Brasil”, chorando, disse o ex-motorista do jogador Fernando após redução de pena

247 - Após pedido da promotoria em Moscou de pena de 12 anos de reclusão para Robson de Oliveira, detido na Rússia há mais de um ano por transportar um medicamento proibido no país a mando do jogador Fernando, então jogando pelo Spartak Moscou, a defesa do ex-motorista se surpreendeu com a decisão de apenas 3 anos.

A promotoria ainda pode recorrer, o que deve ser feito dentro de 10 dias. Caso tenda em seu favor, a Justiça russa poderá permitir que Robson retorne ao Brasil.

A decisão foi comemorada por Robson e sua defesa legal.

As informações foram reveladas nesta quarta-feira (9) no GE.

Conforme reportado no blog de Mauro Cezar Pereira, no Uol, o advogado russo de Robson relatou: “ele chorou muito quando o juiz deu a sentença, agradeceu a mim e disse: "Não vejo a hora de voltar para o Brasil".

