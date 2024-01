CBF anuncia Dorival Júnior como novo técnico da Seleção Brasileira masculina

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou Dorival Júnior como o novo treinador oficial da Seleção Brasileira masculina. O comunicado foi feito na tarde desta quarta-feira (10), no qual a entidade também informou que a coletiva de apresentação do técnico ocorrerá amanhã, quinta-feira (11), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ).

Dorival substitui o técnico Tite, que deixou o comando da Seleção no início de janeiro do ano passado. Vale lembrar que, neste meio-tempo, os treinadores Ramón Menezes e Fernando Diniz lideraram a equipe de forma interina. Diniz foi demitido do cargo na semana passada.

continua após o anúncio

O novo treinador da Amarelinha estava no comando do São Paulo, onde conquistou a Copa do Brasil 2023 - título inédito na história do clube. Ele pediu demissão do Tricolor Paulista no domingo (7), após receber o convite da CBF. Em sua carreira, Dorival tem como principal conquista a Libertadores da América 2022 pelo Flamengo. Esta será sua primeira passagem comandando a Seleção.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: