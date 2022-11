CBF despolitiza Amarelinha para a Copa: "ela me faz tão bem" (vídeo)

Apoie o 247

Money Report - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) começou a veicular neste domingo (6) a campanha institucional “Energia” para a Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo dia 20 e vai até 18 de dezembro. A CBF convoca os torcedores para deixarem as desavenças políticas de lado e passar a torcer juntos pela Seleção com a camisa amarela, que acabou associada aos partidários do presidente Jair Bolsonaro (PL). A peça publicitária mistura um rap que homenageia ao time canarinho (Só pode o hexa quem tem penta) e o refrão de Lulu Santos: “E ela me faz tão bem/Que eu também quero fazer isso por ela.”

Segundo o publicitário Paulo Zoéga, responsável pelo desenvolvimento da campanha, “cada vez que um jogador da Seleção Brasileira entra em campo, ele recebe toda a energia e emoção dos torcedores brasileiros que apoiam o Brasil na Copa do Mundo”. A peça esteou neste domingo (6), durante o intervalo do Esporte Espetacular, e entrará em horário nobre, durante o Fantástico, na Globo. Foram criadas versões para TV e internet. O clipe é da Yeap Filmes, com direção de Pepe Medina.

Assista:

