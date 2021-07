CBF é multada por aglomeração e descumprimento de normas sanitárias na final da Copa América

247 - A Prefeitura do Rio de Janeiro aplicou uma multa de R$ 54 mil à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em função de infrações sanitárias registradas na final da Copa América, realizada entre Brasil e Argentina, no último sábado (10), no Maracanã. De acordo com reportagem da CNN Brasil, a Vigilância Sanitária apontou violações gravíssimas que descumprem tanto as medidas de prevenção à vida do município, como o próprio protocolo sanitário da Conmebol, para conter o avanço da Covid-19.

No dia anterior ao jogo, a prefeitura havia limitado a participação do público em até 10% da capacidade total do estádio. Segundo os agentes da Secretaria Municipal de Saúde foram constatadas aglomerações nos acessos que teriam sido provocados pela “desorganização no credenciamento de convidados, pois não houve escalonamento de horário de chegada à partida, além da insuficiência da estrutura de acolhimento montada pelo organizador”.

Os agentes também registraram a resistência do público em utilizar máscaras, desrespeito ao distanciamento mínimo de 2 metros e a falta de testagem nos convidados como havia sido estabelecido pelos órgãos de saúde do município.

