CBF procura Abel Braga para assumir cargo na seleção brasileira

247 - Um representante da CBF procurou o ex-treinador Abel Braga nesta sexta-feira (19) para conversar sobre a hipótese de ele assumir um cargo na Seleção Brasileira. A informação foi publicada no portal Uol.

Entre os times em que Braga trabalhou, no Brasil e no exterior, seus maiores trabalhos foram alcançados por Internacional (RS) e Fluminense (RJ). Na equipe gaúcha ele foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2006. No Tricolor das Laranjeiras ganhou o Campeonato Brasileiro em 2012.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, avalia nomes para dois cargos: diretor e coordenador de seleções. Para o primeiro, o principal candidato é Rodrigo Caetano, do Atlético-MG.

Outra recente mudança na seleção foi para o cargo de treinador - saiu Fernando Diniz e entrou Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo no ano passado. Em 2022, ele ganhou o mesmo campeonato no Flamengo e também conquista a Libertadores pelo rubor-negro.

