CBF vai endurecer protocolo para torcedores assistirem jogos

247 - A explosão de casos da variante ômicron da Covid-19 fez com que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reformulasse os protocolos sanitários para os jogos em 2022, para intensificar o controle de acesso dos torcedores aos estádios, evitando que o número de contaminações com a nova cepa no país aumente ainda mais, informou a CNN.

Segundo a CNN, o anúncio oficial das novas medidas deve acontecer somente nas próximas semanas. No entanto, a reportagem adiantou alguma delas, como o retorno da exigência da realização de testes RT-PCR para o público que queira assistir aos jogos nos estádios, mantendo a obrigatoriedade de apresentar o comprovante de vacinação.

Para o presidente da Comissão Nacional de Médicos de Futebol (CNMF), Jorge Pagura, que é do comitê da CBF, afirmou que “sempre trabalhamos com um protocolo vivo com base na ciência e na proteção dos envolvidos. O calendário está mantido por hora. Não pensamos em retirar público não, mas isso será discutido mais para frente”.

