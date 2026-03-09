Cenas lamentáveis: briga generalizada marca final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético (vídeo)

247 - A final do Campeonato Mineiro de 2026 terminou em confusão generalizada entre jogadores de Cruzeiro e Atlético Mineiro no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A partida decisiva foi marcada por uma briga envolvendo atletas das duas equipes pouco antes do apito final. As informações foram divulgadas pelo portal UOL.

Dentro de campo, o Cruzeiro venceu o clássico por 1 a 0 e conquistou o título estadual. O único gol da decisão foi marcado pelo atacante Kaio Jorge no segundo tempo, resultado que garantiu ao clube celeste a taça do torneio após um duelo equilibrado e bastante disputado. Apesar da conquista, o desfecho da partida acabou ofuscado pelas cenas de violência registradas no gramado. A confusão começou após um lance envolvendo o goleiro Éverson, do Atlético-MG, e o meia Christian, do Cruzeiro.

Depois de uma disputa de bola, os dois jogadores se envolveram em um choque que rapidamente escalou para agressões físicas. De acordo com relatos do jogo, o goleiro atleticano reagiu à jogada e foi para cima do adversário, prensando o jogador no chão. A atitude provocou a reação imediata de atletas do Cruzeiro, que correram em direção ao lance para defender o companheiro. A partir daí, a situação saiu do controle e resultou em uma briga generalizada entre jogadores de ambas as equipes.

Com o tumulto instalado, diversos atletas passaram a trocar empurrões, chutes e socos em diferentes pontos do campo. A confusão também contou com a participação de jogadores que estavam no banco de reservas e integrantes das comissões técnicas.

Entre os envolvidos, alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro também apareceram nas imagens da briga, que rapidamente repercutiram nas redes sociais e em transmissões esportivas. Em meio à confusão, alguns atletas tentaram conter os companheiros enquanto outros seguiram trocando agressões no gramado.

Após alguns minutos de tumulto, os jogadores começaram a ser separados e a situação foi gradualmente controlada. Somente depois da intervenção de membros das equipes e da arbitragem a partida pôde ser oficialmente encerrada, confirmando o Cruzeiro como campeão estadual.

Em entrevista após o jogo, o atacante Kaio Jorge comentou o episódio e afirmou que reagiu para proteger colegas de equipe durante o tumulto.“Claro que a gente não queria terminar a partida assim, pelo espetáculo que estava, mas eu não podia deixar meus companheiros ali passando apuros e ficar parado. Fui defender meus companheiros. Fora de campo todo mundo é amigo, e está tudo certo.”