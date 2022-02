Chelsea vence Palmeiras por 2 a 1 e conquista Mundial de Clubes

Apoie o 247

247 - Em partida pela final do Mundial de Clubes organizado pela FIFA, o campeão da Libertadores, Palmeiras, perdeu de 2 a 1 para o campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Chelsea. O jogo foi disputado no estádio Al Jazira Mohammed Bin Zayed, localizado em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

O Chelsea teve mais posse de bola durante o jogo, enquanto o Palmeiras ameaçava com contra-ataques. O time londrino abriu o placar no segundo tempo com um gol de cabeça do atacante Lukaku, da Seleção Belga. O Palmeiras empatou com gol de pênalti de Raphael Veiga após o zagueiro brasileiro Thiago Silva ter dado um toque de mão na área.

O jogo seguiu para as prorrogações, mas no segundo tempo do tempo extra, Luan, zagueiro do Palmeiras, também tocou a bola com a mão, dando um pênalti para o Chelsea, que foi cobrado por Kai Havertz, marcando o segundo do Chelsea. O final não foi bom para Luan, autor do pênalti, que alguns minutos depois acabou sendo expulso.

O Chelsea conquistou, pela primeira vez, o Mundial de Clubes, tendo chegado à final apenas uma outra vez, em 2012, contra o Corinthians, na ocasião em que o alvinegro paulista venceu.

