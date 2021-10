China lança primeiro canal de esporte do mundo com transmissão simultânea em HD

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O canal olímpico do Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês) e sua plataforma digital foram lançados na segunda-feira (25) em Beijing. Trata-se do primeiro canal de esporte do mundo com transmissão simultânea em alta definição e em ultra-alta definição 4K.

Em sua mensagem de vídeo, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, expressou congratulação pelo lançamento do canal, salientando que a iniciativa levou a cooperação entre os dois lados a um novo patamar. Agora os fãs chineses das Olimpíadas podem se envolver com seus esportes, atletas e histórias olímpicas favoritas durante todo o ano, 24 horas por dia. O lançamento chega no momento perfeito, enquanto Beijing se prepara para fazer história como a primeira cidade a sediar as edições de verão e inverno dos Jogos Olímpicos. Com o canal, os fãs na China agora têm mais oportunidades do que nunca de compartilhar essa paixão pelo esporte e vivenciar a magia olímpica com uma qualidade sem precedentes, aproximando-os mais do que nunca dos atletas, compartilhando suas emoções e suas jornadas inspiradoras.

O presidente e editor-chefe do CMG, Shen Haixiong, afirmou que o lançamento do canal olímpico é uma medida importante para promover o desenvolvimento do Movimento Olímpico na China, e é resultado da cooperação estratégica entre CMG e o COI. Como uma mídia dominante com poderosa influência internacional, o CMG vai mostrar uma olimpíada maravilhosa, extraordinária e espectacular. Além disso, o Grupo vai tomar o lançamento do canal como uma oportunidade para criar uma plataforma de promoção para a transmissão dos eventos olímpicos com uma perspectiva panorâmica, uma plataforma de exibição de cultura olímpica com uma perspectiva multidimensional e uma plataforma de demonstração da inovação científica e tecnológica do CMG com sabedoria inteligente.

A chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) da China, Lam Cheng Yuet-ngor, e o chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) da China, Ho Iat Seng, enviaram mensagens de congratulações, esperando que o canal possa contar bem as histórias chinesas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno, e desempenhe um papel cada vez mais importante na divulgação do espírito olímpico, na promoção da cultura olímpica e da construção de uma nação forte no esporte.

