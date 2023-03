Cirurgia no tornozelo direito de Neymar “correu muito bem”, afirma PSG

Apoie o 247

Agência Brasil, com 247 - O jogador brasileiro Neymar, atacante do Paris Saint-Germain (PSG), foi submetido nesta sexta-feira (10) a uma cirurgia no tornozelo direito para reparação ligamentar. O clube francês afirmou pelas redes sociais que a “intervenção correu muito bem” e que o atleta seguirá sob cuidados nos próximos dias.

A equipe que participou do procedimento cirúrgico contou com os médicos professores Peter D'hoodge (diretor do Hospital Aspetar, em Doha, onde o brasileiro foi operado), James Calder (cirurgião ortopédico britânico especializado em lesões esportivas) e Rodrigo Lasmar (coordenador médico da seleção brasileira).

Neymar torceu o tornozelo direito no último dia 20, quando o PSG venceu o Lille pelo Campeonato Francês. O brasileiro ficará afastado dos gramados por pelo menos três meses. O jogador também publicou em suas redes sociais que a cirurgia foi bem sucedida.

ATUALIZAÇÃO MÉDICA DO PSG

Neymar Jr foi operado no final da manhã desta sexta-feira no Hospital ASPETAR, em Doha, pelos professores Peter D'hoodge, James Calder e Rodrigo Lasmar.

A intervenção correu muito bem. O jogador agora seguirá um protocolo de descanso e cuidados.#neymar pic.twitter.com/AprJg6OcCX March 10, 2023

O que é e como funciona a cirurgia de reparação ligamentar?

A cirurgia de reparação ligamentar é um procedimento médico realizado para reparar ou reconstruir um ligamento lesionado. Os ligamentos são tecidos fibrosos que conectam os ossos entre si, e são responsáveis por fornecer estabilidade e suporte às articulações. As lesões nos ligamentos geralmente ocorrem em atividades que exigem movimentos bruscos ou em esportes que envolvem saltos, corridas e giros, como basquete, futebol, tênis e esqui.

A cirurgia de reparação ligamentar geralmente envolve a retirada de tecido danificado do ligamento e a substituição por um enxerto de um tendão, normalmente retirado de outra parte do corpo do próprio paciente, como a perna ou o joelho. O enxerto é fixado no osso com parafusos, pinos ou outros dispositivos de fixação, e o tecido do tendão cresce e se integra aos tecidos do paciente, formando um novo ligamento. Em alguns casos, o ligamento danificado pode ser reparado sem a necessidade de um enxerto, dependendo da gravidade da lesão.

Após a cirurgia, o paciente precisa seguir um programa de reabilitação com exercícios específicos para fortalecer a musculatura ao redor da articulação, melhorar a flexibilidade e recuperar a amplitude de movimento. A duração e a intensidade do programa de reabilitação dependem do tipo de cirurgia realizada e da gravidade da lesão. O tempo de recuperação pode variar de algumas semanas a vários meses, e o paciente geralmente é acompanhado por um fisioterapeuta para monitorar o progresso e garantir que a reabilitação esteja ocorrendo corretamente.

