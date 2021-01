Cleber Arado, vítima da Covid-19, é velado em São José do Rio Preto

O corpo do ex-jogador do Coritiba será sepultado às 17h edit

247 - O corpo do ex-jogador do Coritiba Cleber Arado, 47, morto em decorrência de complicações da Covid-19, será velado e sepultado neste domingo (3) em São José do Rio Preto (SP).

O velório está marcado para 13h e o sepultamento previsto para 17h, no Cemitério Jardim da Paz.

O ex-atleta estava internado na UTI do Hospital de Reabilitação, em Curitiba (PR), e morreu no sábado (2).

