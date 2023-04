Clubes garantem vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil

Apoie o 247

247 - O Palmeiras avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil ao empatar com o Tombense por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (26), no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), pelo jogo de volta da terceira fase da competição.

Com o resultado obtido no jogo de hoje, o Palmeiras fechou o agregado dos dois confrontos em 5 a 3 a seu favor. O adversário da próxima fase será conhecido em sorteio.

Também nesta quarta, o Atlético-MG garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao empatar em 1 a 1 com o Brasil de Pelotas (RS) fora de casa. O Santos venceu o Botafogo-RP por 1 a 0 e jogará as oitavas.

Ainda nesta quarta, Flamengo (RJ) x Maringá (PR) e Corinthians (SP) x Remo (PA) decidem outras vagas.

Outras duas vão ser decididas nesta quinta (27) - Internacional (RS) x CSA (AL), e Bahia (BA) x Volta Redonda (RJ).

Nessa terça (25), o São Paulo (SP) venceu o Ituano (SP) por 1 a 0 fora de casa e disputará as oitavas. O Fortaleza (CE) ganhou do Águia de Marabá (PA) por 2 a 0 no Pará, e se classificou para a próxima fase.

