COB abre processo disciplinar e mantém suspensão de Wallace por sugerir ‘tiro na cara’ de Lula

247 - Por conta da gravidade das ameaças, o jogador Wallace de Souza, militante bolsonarista, seguirá suspenso do vôlei por determinação do Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) após sugerir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levasse um tiro.

De acordo com reportagem do jornal Estado de S.Paulo, o órgão da entidade também informou que abriu um processo disciplinar para tomar as medidas necessárias sobre o caso do atleta do Sada Cruzeiro e da seleção brasileira.

No fim de janeiro, Wallace fez uma série de publicações nas redes sociais contando a sua experiência em um stand de tiro, compartilhando inclusive a arma que mais gostou de usar. O atleta abriu a caixa de perguntas aos seguidores e foi questionado se “daria um tiro na cara do Lula”. O jogador respondeu com uma enquete. “Alguém faria isso: sim ou não?”

A reportagem ainda informa que, de acordo com a nota divulgada nesta sexta-feira pelo COB, o Conselho de Ética estabeleceu que Wallace siga afastado do vôlei por mais trinta dias. A expectativa é que o julgamento final aconteça dentro deste prazo.

