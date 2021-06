Coca-Cola perde US$ 4 bilhões após Cristiano Ronaldo trocar refrigerante por água

247 - Cristiano Ronaldo causou um prejuízo bilionário à Coca-Cola. Ontem (14), em entrevista coletiva para a Eurocopa, o craque português afastou duas garrafas da bebida de sua frente e levantou uma garrafa d'água, e disse: "Água! Não Coca-Cola".

Após o gesto, as ações da empresa, que patrocina o evento, caíram abruptamente. Na abertura do mercado, as ações custavam cerca de US$ 56,10 (R$ 284,43). Pouco tempo depois, caíram para US$ 55.22 (R$ 279,97), gerando uma queda de valor total de US$ 4 bilhões.

Veja o momento abaixo:

Portugal

🧋 Ne donnez jamais de Coca-Cola à Cristiano Ronaldo ! pic.twitter.com/IbVB2Wp0BH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 15, 2021

