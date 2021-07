COI autoriza atleta alemã a usar faixa com a bandeira do arco-íris na Olimpíada de Tóquio

A alemã Nike Lorenz, do time de hóquei feminino, poderá usar uma faixa de capitã com a bandeira do arco-íris, principal símbolo LGBTQI+ edit

247 - O Comitê Olímpico Internacional (COI) autorizou a alemã Nike Lorenz, do time de hóquei feminino, a usar uma faixa de capitã com a bandeira do arco-íris, principal símbolo LGBTQI+, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. "O amor sempre vence", escreveu ela nas redes sociais.

A COI liberou o uso da faixa após um pedido feito pela Federação Alemã de Esportes Olímpicos (DOSB). O acordo foi anunciado pela entidade do país nesta quinta-feira. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

"A Nike Lorenz já foi informada, agradece ao DOSB e ao Hockeybund e vai usar as cores do arco-íris nas meias para o jogo de abertura contra a Grã-Bretanha, no domingo", escreveu a DOSB no Twitter.

