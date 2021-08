Com 20 medalhas já conquistadas em Tóquio, Brasil tem recorde histórico

247 - A delegação brasileira em Tóquio-2020 garantiu nesta sexta-feira (06) o maior número de medalhas já obtido pelo país em uma única edição das Olimpíadas. Já são 20 pódios até o momento, superando a marca da Rio 2016, quando o Brasil levou 19 medalhas.

Com a vitória da seleção feminina de vôlei nesta sexta por 3 sets a 0, avançando à final do torneio, o Brasil pode levar no próximo domingo mais uma medalha.

Destaque feminino

Um dos grandes destaques desta edição dos Jogos é a participação das mulheres (48,8%). São elas que vêm garantindo a subida do Brasil no quadro de medalhas. Rayssa Leal com a prata no skate, Rebeca Andrade com prata na ginástica e o bronze de Mayra Aguiar no judô e a dupla Laura Pigossi e Luisa Stefani no tênis.

Três dos quatro ouros do Brasil (75%) até o momento foram para mulheres: Ana Marcela, na maratona, Rebeca Andrade na ginástica e a dupla de velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze. Existe também a possibilidade de ouro no boxe com a Beatriz Ferreira.

Confira o quadro de medalhas até o momento publicado pelo jornal O Globo:

Medalhas de ouro (4): Rebeca Andrade (ginástica); Ítalo Ferreira (surfe), Martine Grael e Kahena Kunze (vela) e Ana Marcela Cunha (maratona aquática)

Medalhas de prata (4): Kelvin Hoefler (skate), Rayssa Leal (skate), Rebeca Andrade (ginástica) e Pedro Barros (skate)

Medalhas de bronze (8): Daniel Cargnin (judô), Mayra Aguiar (judô), Alison dos Santos (400m com barreira), Laura Pigossi e Luisa Stefani (tênis), Fernando Scheffer (natação), Bruno Fratus (natação), Thiago Braz (salto com vara) e Abner Teixeira (boxe)

A três dias do fim dos Jogos Olímpicos, as principais chances do Brasil aumentar as suas medalhas estão na canoagem e no boxe. O baiano Isaquias Queiroz disputa nesta sexta-feira a semifinal de canoagem C1 1000m. O também baiano Hebert Conceição está na briga pelo ouro. O boxeador disputa a final da categoria até 75kg às 2h45 (horário de Brasília) deste sábado contra o ucraniano Oleksandr Khyzhniak.

