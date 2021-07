Com "baile de favela", Rebeca Andrade brilha na ginástica e fica atrás só de Biles (vídeo)

Metrópoles - A ginástica feminina reservou grandes emoções para os torcedores brasileiros. Enquanto Rebeca Andrade voou, literalmente, e garantiu notas altíssimas, garantindo a segunda melhor pontuação. Já Flavinha, depende de um recurso para ir às finais da trave.

Simone Biles

Para quem estava apresentando uma apresentação perfeita, como aconteceu nos treinamentos, não gostou muito do que viu. Em uma manhã diferente do habitual, a americana apresentou erros de execução em todos os aparelhos, mas, mesmo assim, garantiu final em tudo o que disputou. Ela ainda ficou na liderança do individual geral.

Rebeca Andrade

A brasileira encantou. Com muita concentração e foco, Rebeca se garantiu em três finais diferentes, no salto, no solo e no individual. Nesse último, inclusive, beliscou o segundo melhor tempo entra 100 atletas.

Ao som de “Baile de Favela”, ela encantou, primeiro no solo. Com uma apresentação quase perfeita, a brasileira recebeu 14.066 de nota e ocupou a quarta posição. Ela ficou 0.067 atrás de Simone Biles, líder no geral.

A segunda grande apresentação de Rebeca foi no salto. Ela ficou na terceira colocação, atrás das norte-americanas Simone Biles e Jade Carey, com uma nota de 15.100

Tanto na trave, quanto nas barras assimétricas, as notas não foram suficientes para uma vaga na final, mas boas o suficiente para garanti-la na segunda posição para o individual geral.

Flávia Saraiva

Flavinha começou muito bem o dia, conquistando uma vaga na final da trave. Porém, em sua segunda competição, a do solo, ela sentiu o tornozelo. Com a queda, ela foi eliminada da prova.

Que daora a ginasta Rebeca Andrade levar o funkão Baile de Favela, do MC João, para sua apresentação em Tóquio! Que coisa linda de ver! 🇧🇷#Tokyo2020 pic.twitter.com/CRy8lYvhmR — Kaique Dalapola (@KaiqueDalapola) July 25, 2021





