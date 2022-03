Com tiro de espingarda na cabeça, ex-chefe da FIA, que regula Fórmula 1, tirou própria vida

Inquérito realizado pelas autoridades no Reino Unido, que investigava a morte de Max Mosley, afirma que ele se suicidou com um tiro de espingarda na cabeça edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Ex-presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) por 16 anos, Max Mosley se suicidou com um tiro de espingarda na cabeça. É o que consta em inquérito realizado pelas autoridades no Reino Unido que investigava a morte do ex-chefão da entidade que regula a Fórmula 1, entre outras categorias.

Britânico, Mosley tinha 81 anos quando se matou em maio de 2021 após descobrir que tinha câncer sem cura. Embora estivesse há meses fazendo tratamento para um tipo de linfoma, o dirigente teria ouvido do médico que lhe restariam “semanas de vida”.

Com dor crônica no intestino e na bexiga e sem perspectivas de melhoras, Mosley teria dito a amigos próximos que tiraria sua vida. Um bilhete na cabeceira de sua cama tinha os seguintes dizeres: “Eu não tive escolha”. Na porta do quarto onde ele estava, um outro bilhete dizia: “Não entre, chame a polícia”, que foi lido pela empregada da casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a reportagem completa no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE