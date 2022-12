Comentário de Mbappé diminuindo futebol sul-americano causa revolta entre latinos

Apoie o 247

247 - Quase oito meses antes do início da Copa do Mundo 2022, o atacante francês Kylian Mbappé deu uma declaração polêmica envolvendo as seleções da América do Sul. A fala do atleta foi relembrada nas redes sociais neste domingo (18), depois de a Argentina ter vencido a França nos pênaltis e ter conquistado seu terceiro título em mundiais da Fifa.

Em maio deste ano, durante uma entrevista à TNT Sports, Mbappé afirmou que o futebol sul-americano “não é tão avançado quanto na Europa”.

Nas redes sociais o jovem tem sido alvo de críticas por parte dos internautas, que classificam a ação como pedante, arrogante e grosseira.

