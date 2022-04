Comentarista é interrompido e xinga ao vivo: “Calma aí, c******!”

Apoie o 247

Metrópoles - Comentarista de basquete dos canais ESPN, Ricardo Bulgarelli acabou perdendo um pouco a linha durante participação no programa ESPN League.

Ao lado do apresentador Ari Aguiar e do também comentarista Paulo Antunes, Bulgarelli comentava sobre os playoffs da NBA quando foi interrompido por Aguiar e acabou xingando ao vivo. “”Calma aí, c******. Calma aí, porra. Deixa eu falar”, esbravejou. Veja:

Olha a cara do Paulo kkkkkkkk pic.twitter.com/zHkeolb5nr April 18, 2022

