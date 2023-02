Comitê Olímpico suspende Wallace, jogador bolsonarista de vôlei que ameaçou Lula

Com isso, o atleta está impedido de participar de eventos e competições do guarda-chuva olímpico, incluindo a Superliga e a Copa do Brasil edit

247 - O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) decidiu suspender, de forma cautelar, o jogador bolsonarista de vôlei Wallace Souza, do Sada Cruzeiro. Pelo Instagram, Wallace ameaçou o presidente Lula (PT), publicando uma enquete em que perguntava se 'alguém daria um tiro na cara do Lula'.

A decisão partiu do conselheiro Ney Bello, desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em resposta à representação apresentada pela Advocacia Geral da União (AGU) a pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB).

Bello foi sorteado relator do caso. Ele recebeu a denúncia nesta quinta-feira (2) pela tarde e respondeu com a suspensão cautelar de Wallace. Com isso, o atleta está impedido de participar de eventos e competições do guarda-chuva olímpico, o que inclui a Superliga e a Copa do Brasil.

Wallace é acusado de ter violado o artigo 34 do Código de Conduta Ética do COB, que estabelece: "é indevida a prática de atos de violência, bem como a doutrinação, a incitação ou a orientação para a sua realização, no ambiente administrativo, de treinamento e competição ou fora dele". As punições para este caso são: "advertência, reservada ou pública", multa, suspensão de cinco a 10 anos ou banimento do esporte olímpico.

