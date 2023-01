Como Cristiano Ronaldo vai morar ao lado de companheira na Arábia Saudita, que proíbe pessoas sem matrimônio de viverem juntas

Apoie o 247

247 - O português Cristiano Ronaldo foi apresentado oficialmente como novo jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, clube pelo qual assinou contrato pelas próximas três temporadas. Ele receberá quase 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,09 bilhão) por ano entre salários e acordos de publicidade. As informações foram publicadas nesta quarta-feira (4) pelo jornal O Globo.

O jogador e a companheira, Georgina Rodríguez, podem ter dificuldade para viver no país árabe. Legalmente, e por motivos religiosos, a Arábia proíbe que pessoas sem matrimônio formal convivam na mesma residência. O casal não tem registro de casamento. O país fica no Oriente Médio, região com partes da África e da Ásia.

De acordo com dois advogados especializados na lei islâmica, o casal não terá dificuldades para habitar na mesma casa. Os analistas conversaram com a agência EFE. "Embora as leis ainda proíbam a coabitação sem contrato de casamento, as autoridades começaram a 'fechar os olhos' e a não perseguir ninguém. Claro, essas leis são usadas quando há um problema ou um crime", disse

O outro especialista disse que, desde a nomeação de Mohammed bin Salman como príncipe herdeiro, há cinco anos, houve "progressos no campo dos direitos humanos das mulheres, embora o país ainda esteja muito atrás do Ocidente". "As autoridades sauditas, hoje, não interferem nesta matéria [no caso de pessoas que vêm de fora do país], mas a lei continua a proibir a coabitação fora do casamento".

