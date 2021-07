Companheira de Biles critica federação dos EUA após desistência da ginasta: 'Desastre absoluto'

247 - Companheira de Simone Biles na Rio-2016 e três vezes medalhista de ouro em Olimpíadas, a ginasta norte-americana Aly Raisman atacou o Comitê Olímpico e a federação de ginástica dos Estados Unidos pela falta de liderança no apoio a atletas. A crítica ocorre após Biles abandonar a final por equipes da modalidade nos Jogos de Tóquio, citando preocupações com sua "saúde mental". A estrela norte-americana também está fora das finais do individual geral. A informação é do jornal O Globo.

‘A USA Gymnastics tem sido um desastre absoluto por anos e infelizmente não mudou o suficiente para acreditarmos em um futuro mais seguro, mas acho que isso realmente mostra a falta de liderança [da] USA Gymnastics e do Comitê Olímpico dos Estados Unidos”, disse Raiman.

