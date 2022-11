Condenado por estupro na Itália, Robinho vai disfarçado a ato bolsonarista

Apoie o 247

247 - Bolsonarista condenado por estupro na Itália, o ex-jogador Robinho apareceu disfarçado com máscara, touca e enrolado numa bandeira do Brasil em uma manifestação bolsonarista contra o resultado das eleições em São Vicente, no litoral paulista. Um amigo próximo apareceu em foto segurando um cartaz que pede "intervenção federal", informou o Uol .

“Apesar do disfarce de Robinho, a presença de seus amigos e outros sinais permitem a sua identificação: o ex-jogador apareceu no protesto usando uma máscara de proteção facial, um anel, um par de óculos e um relógio que ele já mostrou em outras ocasiões em suas redes sociais. Um de seus amigos foi vestido com uma camiseta de seleção brasileira assinada pelo ex-atacante”, informa a reportagem.

Robinho apoiou Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial. Ele foi condenado a nove anos de prisão pelo estupro de uma jovem albanesa na Itália. Nesta quinta-feira, 3, o governo, através do Ministério da Justiça, negou um pedido de extradição feito pelo governo italiano, que pedirá agora que a pena seja cumprida no Brasil.

