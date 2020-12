Contra o Grêmio, São Paulo estreia mascote em homenagem a Leônidas da Silva

Homenagem a Leônidas da Silva, craque do São Paulo F.C. nos anos 1940, tem como objetivo realçar a representatividade negra entre os marcos do clube edit

247 - O São Paulo Futebol Clube anunciou nesta quarta-feira (30) uma novidade para a partida contra o Grêmio, que será disputada nesta noite no Morumbi válida pela semifinal da Copa do Brasil: um novo mascote, negro, em homenagem a Leônidas da Silva.

Batizado de Diamantinho, referência ao apelido de Diamante Negro do eterno camisa 9 do Tricolor Paulista, a ação busca realçar a representatividade negra entre os marcos do clube.

Leônidas sa Silva chegou ao São Paulo em 1942 e se tornou um dos maiores ídolos da história do clube, tendo sido Campeão Paulista em 1943, 1945, 1946, 1948 e 1949. Entre outras proezas, é conhecido como o inventor da 'bicicleta'.

Agência Brasil - Na noite desta quarta-feira (30), o Morumbi será palco de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partir das 21h30 (horário de Brasília), São Paulo e Grêmio decidem quem será um dos finalistas do torneio. A Rádio Nacional transmite ao vivo esse grande confronto a partir das 21h, com a narração de Felipe Rangel, os comentários de André Marques, as reportagens de Rafael Monteiro e o plantão de Luiz Ferreira.

Apesar da derrota na semana passada por 1 a 0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, os donos da casa chegam para o confronto em um bom momento. O Tricolor paulista lidera o Campeonato Brasileiro com sete pontos de vantagem sobre o rival mais próximo. É dono da melhor defesa, tendo sofrido 22 gols, e do melhor ataque, com 47 gols, em 27 jogos. Mas, na Copa do Brasil, o time do Morumbi corre atrás do título inédito. E, para voltar à decisão depois de 20 anos, precisa de uma vitória por no mínimo dois gols para avançar nos 90 minutos ou por uma diferença mínima para levar o jogo aos pênaltis.

