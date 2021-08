Contrato faraônico: no PSG, Messi irá faturar R$ 214 mi por ano, ou R$ 24,4 mil por hora

"Espero que o Leo não peça aumento, mas o que temos é fantástico!", ironizou o CEO do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi edit

247 - Lionel Messi irá faturar uma quantia astronômica durante sua estadia em Paris, defendendo as cores do PSG. O salário por temporada do craque argentino chega a exorbitantes R$ 214 milhões, previstos em um contrato de duração de dois anos.

Por mês, Messi receberá R$ 17,8 milhões. Semanalmente, ele embolsará R$ 4,1 milhões. São R$ 586 mil por dia, R$ 24,4 mil por hora, R$ 407 por minuto, e R$ 6,7 por segundo.

Antes da chegada de Messi, o PSG já possuía uma das folhas salariais mais caras do futebol europeu. Neymar e Mbappé, com quem o argentino comporá um novo trio de ataque, também comandam contratos milionários.

"Espero que o Leo não peça aumento, mas o que temos é fantástico!", ironizou o CEO do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, na apresentação do craque argentino, na manhã desta terça-feira (11).

O PSG pertence a investidores do Catar, ligados à alta oficialidade do país. (Com informações da ESPN Brasil).

