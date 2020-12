Copa do Mundo de 2022: Catar vai permitir bandeiras e símbolos LGBTQ

Sede da Copa do Mundo de 2022, o Catar informou em comunicado que permitirá a utilização de bandeiras e símbolos LGBT no torneio, seguindo estratégias da Fifa contra a homofobia. Apesar de ter como objetivo combater o preconceito, a medida é polêmica porque é proibido relacionamento entre pessoas do mesmo sexo no país árabe edit

247 - Sede da Copa do Mundo de 2022, o Catar informou em comunicado que permitirá a utilização de bandeiras e símbolos LGBT no torneio. A medida faz parte de estratégias da Fifa para combater a homofobia. O país árabe, no entanto, adota um código religioso que proíbe as relações entre pessoas do mesmo sexo. O sistema político do Catar mistura direito civil e direito religioso (islâmico).

De acordo com reportagem da ESPN, o presidente-executivo da Copa do Mundo de 2022, Nasser Al-Khater, afirmou que "quanto às bandeiras do arco-íris nos estádios, a Fifa tem suas próprias diretrizes, regras e regulamentos. Quaisquer que sejam, nós os respeitaremos".



"Temos um país que é conservador, mas somos um país acolhedor. Somos abertos e acolhedores. Entendemos a diferença nas culturas das pessoas. Entendemos a diferença nas crenças das pessoas e, por isso, penso, mais uma vez, todos serão bem vindos e tratados com respeito", declarou Al-Khater.

O conhecimento liberta. Saiba mais