Corinthians arranca empate no final e segue líder na Libertadores
Gustavo Henrique marcou nos acréscimos e garantiu o 1 a 1 contra o Independiente Santa Fé
247 - O Corinthians empatou no fim e segue líder na Libertadores depois de buscar o 1 a 1 contra o Independiente Santa Fé, da Colômbia, na noite desta quarta-feira (6), no Estádio El Campín, em Bogotá. Gustavo Henrique marcou nos acréscimos e garantiu o resultado para o Timão, após Hugo Rodallega abrir o placar para os donos da casa.
Com o empate pela quarta rodada do Grupo E, o Corinthians chegou a dez pontos e preservou a liderança da chave. O jogo foi marcado por momentos distintos. Na etapa inicial, mesmo atuando fora de casa e na altitude de 2.640 metros de Bogotá, o Corinthians conseguiu controlar boa parte das ações. A equipe alvinegra trocou passes com paciência, ocupou o campo ofensivo e criou oportunidades para sair em vantagem.
Do outro lado, o Independiente Santa Fé tentava responder em transições rápidas e finalizações de média distância.
Nos acréscimos da etapa inicial, a partida ficou paralisada por cerca de dois minutos depois que Jesse Lingard e Matheus Bidu foram atingidos por objetos arremessados pela torcida colombiana. Sem novas chances claras, o confronto foi para o intervalo empatado por 0 a 0.
O Independiente Santa Fé voltou mais agressivo para a segunda etapa. Precisando da vitória para seguir vivo na Libertadores, o time colombiano passou a pressionar a saída de bola do Corinthians e aumentou o volume ofensivo.
O gol colombiano saiu aos 16 minutos. Jader Obrian, que havia acabado de entrar, encontrou Rodallega em profundidade nas costas da defesa. O camisa 11 driblou Hugo Souza e finalizou no canto esquerdo, colocando o Santa Fe em vantagem no El Campín.
Diniz mexe no Corinthians em busca da reação
Depois de sofrer o gol, o Corinthians tentou reagir principalmente pela bola parada e pelas jogadas laterais, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em finalizações claras. Durante a pausa para hidratação da segunda etapa, Fernando Diniz cobrou intensidade da equipe e pediu pressão na saída de bola adversária.
Aos 30 minutos, Diniz fez a primeira mudança e colocou Dieguinho no lugar de André Luiz, deixando o Corinthians mais ofensivo. Pouco depois, André Carrillo entrou na vaga de Raniele. As alterações deram mais mobilidade ao time, que passou a rondar a área colombiana com maior frequência.
A pressão começou a surtir efeito. Matheus Bidu cruzou pela esquerda para Dieguinho, que bateu rasteiro de pé direito e acertou a trave. Na reta final, Diniz ainda lançou Pedro Raul e Kaio César nos lugares de Yuri Alberto e Breno Bidon, aumentando a presença ofensiva na área.
Gustavo Henrique marca nos acréscimos
O Corinthians insistiu até o fim e encontrou o empate aos 48 minutos do segundo tempo. Matheuzinho cruzou da meia direita, Gustavo Henrique apareceu livre na segunda trave e cabeceou firme para o fundo das redes, definindo o placar em 1 a 1.
O gol evitou uma derrota fora de casa e manteve o Corinthians na liderança do Grupo E da Libertadores.