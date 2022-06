Corinthians bate Atlético-GO e dorme líder do Brasileiro

Apoie o 247

247 - Neste sábado (4), o Timão bateu o Atlético-GO por 1 a 0 no Antônio Accioly, em Goiânia, chegou aos 18 pontos e está na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. O gol alvinegro foi marcado por Gustavo Mantuan. O time de Goiânia está em 19º lugar, com 7 pontos.

Vitor Pereira teve seis desfalques para o jogo e mandou a campo uma equipe com alguns improvisos. Na primeira etapa, a equipe fez um jogo aberto, alternando com o Atlético momentos de domínio na partida e conseguiu marcar o gol.

Na segunda etapa, a postura foi diferente. O Corinthians se fechou, marcou no seu próprio campo e conseguiu suportar a pressão adversária. O Atlético-GO ficou com a bola no campo de ataque, mas não conseguia furar o bloqueio em frente à área do goleiro Cássio.

