Corinthians dispensa Mano Menezes após revés para Novorizontino

247 - Em uma reviravolta surpreendente, o Corinthians tomou a decisão de demitir o técnico Mano Menezes após uma derrota significativa por 3 x 1 diante do Novorizontino. O comunicado sobre o desligamento foi divulgado nesta segunda-feira (5). O treinador enfrentou um início de temporada aquém das expectativas, acumulando quatro derrotas em cinco jogos sob seu comando, destaca o Metrópoles.

Mano Menezes, que tinha contrato com o clube até 2025, deixa o Timão após dirigir a equipe em 20 partidas, registrando um aproveitamento de apenas 38%. Surpreendentemente, o estafe do treinador afirmou não ter sido informado previamente sobre a decisão.

A diretoria do Corinthians já está em busca de um substituto para ocupar o cargo deixado por Menezes. O nome de Márcio Zanardi, atual treinador do São Bernardo, surge como favorito para assumir o comando do Alvinegro. No entanto, a possibilidade esbarra em uma peculiaridade do regulamento do Campeonato Paulista, que proíbe que um mesmo treinador comande duas equipes na mesma edição do torneio.

