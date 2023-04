Corinthians inicia Libertadores com vitória sobre Liverpool no Uruguai

Apoie o 247

ICL

Agência Brasil - O Corinthians derrotou o Liverpool (Uruguai) por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (6) no Estádio Centenário, em Montevidéu, e garantiu a liderança do Grupo E da Copa Libertadores da América no início da sua trajetória na edição 2023 da competição.

🇺🇾⚽🇧🇷 O Centenário é da Fiel! Com 2️⃣ gols de Róger Guedes, o @Corinthians estreou com vitória no Grupo E da CONMEBOL #Libertadores: 3-0 sobre o @LiverpoolFC1915, no Uruguai.#GloriaEterna pic.twitter.com/34muyxCbnU April 6, 2023

Mesmo fora de casa o Timão mostrou que jogaria pela vitória. E logo com um minuto de partida conseguiu colocar a bola no fundo da rede com Fausto Vera após boa jogada pelo lado direito. Porém, o lance foi anulado pelo juiz, que assinalou impedimento. Assim, a equipe paulista só conseguiu abrir o placar aos 46 minutos, quando Fagner cobrou escanteio para Balbuena fazer de cabeça.

A nota negativa da etapa inicial foi a saída de campo de Renato Augusto, que caiu sozinho com dores no joelho direito. Um episódio triste para o experiente jogador, que, justamente nesta partida, retornava após se recuperar de lesão no local.

Logo aos três minutos do segundo tempo o Corinthians conseguiu ampliar. Fagner enfiou a bola no meio da zaga e Róger Guedes se esticou todo para escorar para o fundo do gol. O camisa 10 do Timão estava em noite inspirada e, aos 17 minutos, voltou a deixar sua marca após rápido contra-ataque.

Depois de estrear com o pé direito na competição continental o Corinthians volta a entrar em campo pelo torneio no dia 19 de abril, uma quarta-feira, quando recebe o Argentino Juniors (Argentina).

Tropeço do Galo no Mineirão

Quem teve uma estreia para esquecer foi o Atlético-MG, que, em pleno estádio do Mineirão, perdeu de 1 a 0 para o Libertad (Paraguai) para ficar na lanterna do Grupo G da competição.

🏆🇵🇾 Vitória paraguaia no Mineirão!



✅ Com um gol no começo do jogo, o @Libertad_Guma venceu o @Atletico por 1-0 e assumiu a liderança do Grupo G da CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/x4oGJXOSND — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 6, 2023

Na partida o Galo não pôde contar com a sua grande referência técnica, o atacante Hulk, que estava suspenso. O único gol da partida saiu logo aos 9 minutos do primeiro tempo dos pés de Diego Gómez.

Agora o Atlético-MG tenta se recuperar na competição no dia 18 de abril, uma terça-feira, contra o Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.