Corinthians suspende contratação de auxiliar técnico bolsonarista

247 - O Corinthians suspendeu a contratação do auxiliar técnico Rodrigo Santana, após a diretoria do clube tomar conhecimento da participação do profissional em manifestações antidemocráticas. As informações são da CNN Brasil.

De acordo com a reportagem, a decisão foi tomada, também, diante da pressão da torcida nas redes sociais e por conselheiros em grupos de Whatsapp. O anúncio da desistência foi divulgado nas redes sociais do clube nesta terça-feira (6).

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que o auxiliar Rodrigo Santana não fará parte da comissão técnica do futebol profissional para a temporada de 2023. O clube e o profissional, em comum acordo, optaram por não dar seguimento à contratação”, diz a postagem.

Segundo informações do site G1, o próprio Rodrigo teria reconhecido que não haveria clima para trabalhar no clube.

