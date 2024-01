Corinthians vence o Cruzeiro e conquista sua 11ª Copinha (vídeo)

O gol do título foi marcado por Kayke no final do segundo tempo edit

247 - O Corinthians ganhou do Cruzeiro nesta quinta-feira (25) por 1 a 0 e venceu a Copa São Paulo em jogo disputado na Neo Química Arena. O gol do título foi marcado por Kayke, aos 40 minutos do segundo tempo.

O alvinegro conquistou seu 11º título na história do torneio. A última conquista do Corinthians foi em 2017. O clube tem mais que o dobro de troféus do torneio em comparação com qualquer outro time.

Com cinco títulos cada, o Fluminense e o Internacional dividem a segunda colocação. Em terceiro lugar ficaram São Paulo e Flamengo (quatro conquistas cada).

Dois clubes ficaram na quarta posição - Atlético-MG e Santos, com três títulos cada. Quatro times apareceram na quinta posição, com dois torneios cada - Palmeiras, Portuguesa, Ponte Preta e Nacional de São Paulo. Outras 11 equipes têm um título cada.

Golaço do Kayke, que deu ao Corinthians o título da Copinha 2024 na final diante do Cruzeiro. Maior vencedor do torneio, Timão chega agora a 11 conquistas em 19 finais de Copa São Paulo.



