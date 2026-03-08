"Crashgate": Justiça britânica manda FIA, Ecclestone e F1 pagarem £250 mil a Felipe Massa

247 - Um juiz de um tribunal superior do Reino Unido ordenou que a Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), Bernie Ecclestone, ex-chefe da Fórmula 1, e a Formula One Management paguem ao ex-piloto brasileiro Felipe Massa £250 mil em custos no âmbito de uma disputa judicial em curso relacionada ao caso “Crashgate”, de 2008.

No Grande Prêmio de Cingapura daquele ano, a Renault teria manipulado a corrida ao ordenar que Nelson Piquet Jr. provocasse deliberadamente um acidente para favorecer Fernando Alonso. A entrada do safety car comprometeu a estratégia de Felipe Massa, então líder pela Ferrari, que terminou em 13º e perdeu o título mundial por um ponto. No ano seguinte, Piquet revelou ter recebido a ordem da equipe. Advogados de Massa afirmam que Bernie Ecclestone sabia que o acidente foi intencional e que ele e a FIA não investigaram o caso.

O juiz decidiu que Massa deve receber os valores como parte dos custos da rodada mais recente de pedidos apresentados no processo, mas rejeitou o pedido de uma declaração de que Massa deveria ter vencido o título da Fórmula 1 de 2008, de acordo com a Sky News. Os réus têm 14 dias para pagar os custos.