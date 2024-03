Criança é flagrada praticando racismo contra Vini Jr. (vídeo)

O atacante brasileiro voltou a jogar no Mestalla, do Valencia, neste sábado e foi novamente alvo de ofensas racistas edit

247 - Durante a partida entre Valencia e Real Madrid neste sábado (2), que terminou em um empate de 2 a 2, o racismo voltou a ser o foco principal do jogo. Uma brasileira, identificada como Anna Anjos, residente em Barcelona, presenciou e filmou uma criança proferindo insultos racistas contra o jogador Vinícius Jr.

De acordo com Anna, que concedeu uma entrevista exclusiva à ESPN, a criança, localizada a duas cadeiras de distância dela, repetidamente chamou Vinícius Jr. de "mono", termo espanhol para macaco. Ao tentar intervir e conscientizar a criança e sua mãe sobre a gravidade do racismo, Anna foi confrontada com negações e minimizações da situação por parte da mãe da criança. Esta alegou que o termo utilizado não era ofensivo, mas apenas uma forma de se referir ao jogador como um animal.

Diante da persistência dos insultos racistas, Anna decidiu gravar a cena. Contudo, ao perceber que estava sendo filmada, a mãe da criança agrediu Anna, tentando evitar a filmagem. A situação escalou quando alguns torcedores do Valencia tentaram tomar o celular de Anna, resultando na intervenção da polícia.

Vinícius Jr., que já havia sido alvo de ataques racistas por torcedores do Valencia no passado, lembra o jornal O Globo, retornou ao estádio Mestalla neste sábado. Apesar da imprensa espanhola relatar uma chegada tranquila do ônibus do Real Madrid ao estádio, a preocupação sobre a interação do jogador com os torcedores era evidente. Vale lembrar que Vinícius Jr. foi alvo de insultos racistas em uma ocasião anterior no mesmo estádio, onde foi chamado de "mono". O jogador tem sido objeto de críticas e é rotulado como "mentiroso" por parte da torcida do Valencia, que afirma que o episódio anterior de racismo foi um incidente isolado e que os responsáveis já foram identificados e banidos pelo clube.

É simplesmente revoltante e inacreditável que uma mãe ensine uma criança gritar macaco para um negro.



Ainda mais inacreditável ser normal dentro de um grupo gigante de pessoas. Ninguém ligar ou algo para parar com isso.



Racistas são o chorume da sociedade. E estão se espalhando… pic.twitter.com/w2fxaBuNBM — ⚽ (@DoentesPFutebol) March 3, 2024

