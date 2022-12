Cristiano Ronaldo assina com clube saudita Al Nassr por 2 anos

Cristiano, de 37 anos, deixou o Manchester United, gigante do campeonato inglês, no mês passado, após uma explosiva entrevista a um canal de televisão edit

(Reuters) - O craque português Cristiano Ronaldo assinou com o Al Nassr, da Arábia Saudita, com um contrato de dois anos, anunciou o clube nesta sexta-feira.

Cristiano, de 37 anos, deixou o Manchester United, gigante do campeonato inglês, no mês passado, após uma explosiva entrevista a um canal de televisão na qual o atacante disse que se sentiu traído pelo clube de Old Trafford e que não respeitava o técnico holandês Erik ten Hag.

"Estou ansioso para experimentar uma nova liga de futebol em um país diferente. A visão do Al Nassr Club é muito inspiradora", disse Ronaldo ao clube saudita.

Ele chegará à Arábia Saudita com uma vasta coleção de honras de clubes após uma passagem brilhante pelo gigante espanhol Real Madrid entre 2009 e 2018, onde conquistou dois títulos espanhóis, duas Copas da Espanha, quatro títulos da Liga dos Campeões e três Mundiais de Clubes.

Ele detém o recorde de mais gols marcados pelo clube, 451, e tem mais de 800 gols no geral em jogos oficiais, incluindo pela seleção de seu país.

O português conquistou dois títulos da liga italiana e um troféu da Copa Itália em três anos na Juventus antes de voltar ao United, com quem conquistou três títulos do campeonato inglês, a Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes em sua primeira passagem.

Ele jogou por Portugal no Catar, onde se tornou o primeiro jogador a fazer gols em cinco Copas do Mundo, depois de marcar de pênalti na primeira partida do Grupo H contra Gana. Portugal foi eliminado nas quartas-de-final por Marrocos.

Ronaldo disse que o Catar provavelmente foi sua última Copa do Mundo, já que planeja se aposentar aos 40 anos, com uma mudança para a Arábia Saudita que deve marcar o fim da carreira de um dos maiores jogadores atuais ao lado de Lionel Messi.

